1)Определить класс веществ и дать название LiOH, SO2, H2CO3, MgO, HCI, NaOH. 2)Определите степен?? окисления элементов в данных соединениях. а) O2, N2, N2S, Na3N, NaCl. б)HCI, H2S, Al2O3, Nh3. в)MgBr2, CaS, Al2S3 г)SO2, NO...
Химия
1)Определить класс веществ и дать название LiOH, SO2, H2CO3, MgO, HCI, NaOH. 2)Определите степен?? окисления элементов в данных соединениях. а) O2, N2, N2S, Na3N, NaCl. б)HCI, H2S, Al2O3, Nh3. в)MgBr2, CaS, Al2S3 г)SO2, NO2, Co2, FeO. 3)Нерастворимое в воде основание -Это вещество с формулой а)KOH б)Cu(OH)2 в)Ba(OH)2 г)NaOH
Ответ(ы):
Гость:
1) LiOH (щёлочь) Гидроксид лития SO2 (кислотный оксид) оксид серы 4 H2CO3 (кислота) Угольная кислота MgO (основный оксид) оксид магния 2 HCl (кислота) соляная кислота NaOH (щёлочь) гидроксид натрия 3) Cu(OH)2 - нерастворимое основание
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