Обясните смысл пословиц и поговорак о труде Поленился-и хлеба лишился

Обществознание
Обясните смысл пословиц и поговорак о труде Поленился-и хлеба лишился
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Автор: Гость
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Гость:
Если не будешь трудиться, зарабатывать, то не будет денег, еды
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