Помогите решить по учебнику 4 кл., Р.В Наумовой, и Ю.Т Владимировой! Сколькими нулями оканчивается произведение? Ответьте на вопрос,не выполняя вычислений. 1×2×3×4×5×6×7×8×9×10×11×12×13×14×15×16×17×18×19×20=?

Математика
Помогите решить по учебнику 4 кл., Р.В Наумовой, и Ю.Т Владимировой! Сколькими нулями оканчивается произведение? Ответьте на вопрос,не выполняя вычислений. 1×2×3×4×5×6×7×8×9×10×11×12×13×14×15×16×17×18×19×20=?
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Десять должно быть мне кажеться
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