Помогите пожалуйста сделать фонетический разбор слова ёлка.

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Помогите пожалуйста сделать фонетический разбор слова ёлка.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ё — [й’] — согл., зв. непарн. (сонорный), мягк. непарн. [о´] — гл., ударн. л — [л] — согл., зв. непарн. (сонорный), тв. к — [к] — согл., глух., тв. а — [ъ] — гл., безуд.* 4 б., 5 з.
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