Амплитуда температур - это разница между а) максимальной и средней температурами, б) максимальной и минимальной температурами, в) максимальной и средней температурами, г) дневной и ночной температурами. Плиз срочно надо
География
Амплитуда температур - это разница между а) максимальной и средней температурами, б) максимальной и минимальной температурами, в) максимальной и средней температурами, г) дневной и ночной температурами. Плиз срочно надо
Ответ(ы):
Гость:
б) максимальной и минимальной температурами
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