Амплитуда температур - это разница между а) максимальной и средней температурами, б) максимальной и минимальной температурами, в) максимальной и средней температурами, г) дневной и ночной температурами. Плиз срочно надо

География

Амплитуда температур - это разница между а) максимальной и средней температурами, б) максимальной и минимальной температурами, в) максимальной и средней температурами, г) дневной и ночной температурами. Плиз срочно надо

Автор: Гость