Решите уравнение ( \ это дробь) 1,2\0,04=3,7\z

Математика
Решите уравнение ( \ это дробь) 1,2\0,04=3,7\z
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Ответ(ы):
Гость:
1,2х=0,04*3,7 1,2х=0,148 х=0,123
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