Пять придложений про льва.
Другие предметы
Пять придложений про льва.
Ответ(ы):
Гость:
Лев-это могучее животное. В народе,среди людей его называют "царь зверей". С ними шутки плохи. Не стоит злить льва,это не другие дружелюбные животные.Но всё же лев-один из самых красивых животных мира.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Бетонная стена длиной 1,5 метров, и ширины 0,8 метров,высотой 0,5 метров,имеет массу 1,38 тонн. Определить по этим данным плотность бетона
География
Амплитуда температур - это разница между а) максимальной и средней температурами, б) максимальной и минимальной температурами, в) максимальной и ср...