Пять придложений про льва.

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Пять придложений про льва.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лев-это могучее животное. В народе,среди людей его называют "царь зверей". С ними шутки плохи. Не стоит злить льва,это не другие дружелюбные животные.Но всё же лев-один из самых красивых животных мира.
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