За 2 часа на легковой мошине расходуется 12 литров бензина,на сколько часов езды хв??тит 48 литров бензина если его расход не изменится
Математика
За 2 часа на легковой мошине расходуется 12 литров бензина,на сколько часов езды хв??тит 48 литров бензина если его расход не изменится
Ответ(ы):
Гость:
Способ 1: 1) 12 : 2 = 6 (л) - расходуется за 1 час 2) 48 : 6 = 8 (ч) - хватит бензина Ответ: 48 литров бензина хватит на 8 часов езды. Способ 2: 1) 48 : 12 = 4 (раза) - в 4 раза больше времени сможет ехать машина 2) 4 * 2 = 8 (ч) - хватит бензина. Ответ: 48 литров бензина хватит на 8 часов езды. Способ 3: Пропорция: 12 л ---- 2 часа 48 л ---- Х часов (ч) - хватит бензина
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