За 2 часа на легковой мошине расходуется 12 литров бензина,на сколько часов езды хв??тит 48 литров бензина если его расход не изменится

Математика

За 2 часа на легковой мошине расходуется 12 литров бензина,на сколько часов езды хв??тит 48 литров бензина если его расход не изменится

Автор: Гость