Антонимы к слову яблоко и фразеологизм к слову яблоко ,сочетаемость слов ; пословица ;загадка ;предложений;и все спасибо заранее
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Антонимы к слову яблоко и фразеологизм к слову яблоко ,сочетаемость слов ; пословица ;загадка ;предложений;и все спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеологизм - яблоко раздора; пословица - яблоко от яблони далеко не катится; Круглое, румяное, Я расту на ветке; Любят меня взрослые И маленькие детки. (Ответ: Яблоко) На счет антонима к яблоку я сильно сомневаюсь, пол - потолок это антонимы
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