Антонимы к слову яблоко и фразеологизм к слову яблоко ,сочетаемость слов ; пословица ;загадка ;предложений;и все спасибо заранее

Гость: Гость:

Фразеологизм - яблоко раздора; пословица - яблоко от яблони далеко не катится; Круглое, румяное, Я расту на ветке; Любят меня взрослые И маленькие детки. (Ответ: Яблоко) На счет антонима к яблоку я сильно сомневаюсь, пол - потолок это антонимы