В результате мейоза образуется : а) 1 клетка ; б) 2 клетки ; в) 4 клетки ;?
Биология
В результате мейоза образуется : а) 1 клетка ; б) 2 клетки ; в) 4 клетки ;?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мейоза в результате образует 4 клетки Ответ: в
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