В результате мейоза образуется : а) 1 клетка ; б) 2 клетки ; в) 4 клетки ;?

Биология
В результате мейоза образуется : а) 1 клетка ; б) 2 клетки ; в) 4 клетки ;?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мейоза в результате образует 4 клетки Ответ: в
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОМОГИТЕ БЛ УМОЛЯЮ !!!
Ответить
Литература
Гл.7 Пугачев в крепости (письменно ),гл.8 Первая Встреча (письменно) беседа Гринева с Пугачевым и их позиция;
Ответить
Математика
Решение уравнения а)(x+27)-12=42 б)115-(35+y)=39 заранее спасибо большое!!!
Ответить
Информатика
Мост через реку стоит на 15 опорах, обозначим их буквами латинского алфавита от А д?? О. Необходимо произвести ремонт опор моста, при разработке пр...
Ответить
Русский язык
Выпиши фразеологизмы.Обоснуй свой выбор.Объясни значение фразеологизмов Тянуть время,тянуть резину,тянуть канат:дать книгу,дать стрекача:свободен...
Ответить