Выпиши фразеологизмы.Обоснуй свой выбор.Объясни значение фразеологизмов Тянуть время,тянуть резину,тянуть канат:дать книгу,дать стрекача:свободен весь день,свободен как ветер.
Русский язык
Выпиши фразеологизмы.Обоснуй свой выбор.Объясни значение фразеологизмов Тянуть время,тянуть резину,тянуть канат:дать книгу,дать стрекача:свободен весь день,свободен как ветер.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеологизмы-это устойчивые выражения тянуть время(делать что то медленно), дать стрекача(стремительно убегать), свободен как ветер..ну я думаю, ты понял(а), что такое фразеологизмы)
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