Заполните таблицу: лексика русского языка :общеупотребительные слова?→устаревшие слова→историзмы?

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Заполните таблицу: лексика русского языка :общеупотребительные слова?→устаревшие слова→историзмы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. Общеупотребительная лексика – слова, известные всему народу и употребляемые всеми. Такие слова знакомы всем и всем понятны. Их употребление не зависит ни от места жительства, ни от профессиональной принадлежности.  Слова: думать, располагать,  деревья,  лгун, напрасно, крошечный  .   2. Ограниченная  сфера  употребления  :   Диалектная  –   в определенной местности, употребляемые жителями той или иной местности: пунька (сарай), елань (болото), петух (кочет), утка (кочка), говорить (баить).  Специальная – термины (официально принятые нами: логарифм, инфинитив).   Профессионализмы  – в определенной профессиональной среде: баранка (у шофёров), полоса (у газетчиков).  Жаргонная – в определённых социальных группах : у студентов(хвост, шпора).  3. Историзмы (исчезли соответствующие предметы, явления) .   Слова: Холоп, тачанка.  Архаизмы (появились новые названия вместо старых).  Слова: Выя(старое) – шея, всуе (старое) – напрасно.  4. Неологизмами  называются вновь образованные слова, ранее в языке не существовавшие(широкое распространение в поэзии).  Слова: сладкопевность, неумягчаемость, рифмоплетствовать.   6. Различают два вида словарного запаса: активный и пассивный.   Активный  словарный запас включает слова, которые используются в устной речи и письме.   Пассивный  словарный запас включает в себя слова, которые человек узнаёт при чтении и на слух, но не использует их сам в устной речи и письме. Пассивный словарный запас больше активного в несколько раз.  
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