Заполните таблицу: лексика русского языка :общеупотребительные слова?→устаревшие слова→историзмы?

Гость: Гость:

. Общеупотребительная лексика – слова, известные всему народу и употребляемые всеми. Такие слова знакомы всем и всем понятны. Их употребление не зависит ни от места жительства, ни от профессиональной принадлежности. Слова: думать, располагать, деревья, лгун, напрасно, крошечный . 2. Ограниченная сфера употребления : Диалектная – в определенной местности, употребляемые жителями той или иной местности: пунька (сарай), елань (болото), петух (кочет), утка (кочка), говорить (баить). Специальная – термины (официально принятые нами: логарифм, инфинитив). Профессионализмы – в определенной профессиональной среде: баранка (у шофёров), полоса (у газетчиков). Жаргонная – в определённых социальных группах : у студентов(хвост, шпора). 3. Историзмы (исчезли соответствующие предметы, явления) . Слова: Холоп, тачанка. Архаизмы (появились новые названия вместо старых). Слова: Выя(старое) – шея, всуе (старое) – напрасно. 4. Неологизмами называются вновь образованные слова, ранее в языке не существовавшие(широкое распространение в поэзии). Слова: сладкопевность, неумягчаемость, рифмоплетствовать. 6. Различают два вида словарного запаса: активный и пассивный. Активный словарный запас включает слова, которые используются в устной речи и письме. Пассивный словарный запас включает в себя слова, которые человек узнаёт при чтении и на слух, но не использует их сам в устной речи и письме. Пассивный словарный запас больше активного в несколько раз.