Определить степени окисления атомов галогена и фосфора в следующих соединениях Cl2 K3PO4 P2O5 FeBr3

Химия
Определить степени окисления атомов галогена и фосфора в следующих соединениях Cl2 K3PO4 P2O5 FeBr3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сl2 - Cl2 - степень окисления 0; 2) K3PO4 - K - степень окисления +1, P - степень окисления +5,O4 -степень окисления - -2; 3) P2O5 - P2 - степень окисления +5, O5 - степень окисления -2; 4) FeBr3 - Fe - степень окисления +3, Br3 - степень окисления -1.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить неравенство
Ответить
Русский язык
Склонение и падеж имён существительных. Ветер,липа,туче,дождём ,лучи,лес,поле.
Ответить
Окружающий мир
Даты прихода осени по старым календарям
Ответить
Математика
Помогите решить номер 356 1-2
Ответить
Русский язык
Определите вид связи в словосочетании были раньше
Ответить