Определить степени окисления атомов галогена и фосфора в следующих соединениях Cl2 K3PO4 P2O5 FeBr3
Химия
Определить степени окисления атомов галогена и фосфора в следующих соединениях Cl2 K3PO4 P2O5 FeBr3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сl2 - Cl2 - степень окисления 0; 2) K3PO4 - K - степень окисления +1, P - степень окисления +5,O4 -степень окисления - -2; 3) P2O5 - P2 - степень окисления +5, O5 - степень окисления -2; 4) FeBr3 - Fe - степень окисления +3, Br3 - степень окисления -1.
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