существуют связи между неживой и живой природой

Окружающий мир
существуют связи между неживой и живой природой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При­ро­да – это все то, что не со­зда­но ру­ка­ми че­ло­ве­ка, и мы сами. Камни, реки, озера су­ще­ству­ют в при­ро­де давно. Гвоз­ди, ма­ши­ны, ве­ло­си­пе­ды сде­ла­ны ру­ка­ми че­ло­ве­ка, и все это нежи­вые пред­ме­ты. Живые ор­га­низ­мы еще можно на­звать живой при­ро­дой. Чем же живая при­ро­да от­ли­ча­ет­ся от нежи­вой? Вот ос­нов­ные при­зна­ки живой при­ро­ды:1. Все живое дви­га­ет­ся. На­при­мер, рас­те­ния по­во­ра­чи­ва­ют­ся к свету, сво­ра­чи­ва­ют и раз­во­ра­чи­ва­ют ли­стья, рас­кры­ва­ют цветы;2. Любой живой ор­га­низм спо­со­бен к росту и раз­ви­тию. На­при­мер, из се­меч­ка вы­рас­та­ет де­ре­во, из мла­ден­ца – взрос­лый че­ло­век;3. Живые ор­га­низ­мы нуж­да­ют­ся в пи­та­нии. На­при­мер, рас­те­ния про­сят воды, а жи­вот­ные – пищи;4. Живые су­ще­ства раз­мно­жа­ют­ся.

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