существуют связи между неживой и живой природой
Окружающий мир
существуют связи между неживой и живой природой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природа – это все то, что не создано руками человека, и мы сами. Камни, реки, озера существуют в природе давно. Гвозди, машины, велосипеды сделаны руками человека, и все это неживые предметы. Живые организмы еще можно назвать живой природой. Чем же живая природа отличается от неживой? Вот основные признаки живой природы:1. Все живое двигается. Например, растения поворачиваются к свету, сворачивают и разворачивают листья, раскрывают цветы;2. Любой живой организм способен к росту и развитию. Например, из семечка вырастает дерево, из младенца – взрослый человек;3. Живые организмы нуждаются в питании. Например, растения просят воды, а животные – пищи;4. Живые существа размножаются.
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