Докажите, что при всех значениях b не равно +1 пожалуйста решите,чтоб было понятно.

Алгебра
Докажите, что при всех значениях b не равно +1 пожалуйста решите,чтоб было понятно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как видно на фотографии, все б сокращаются
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