Провисти бессектрису развернутого угла, и бессектрису каждого из полученых углов(найти виличины этих углов)
Математика
Провисти бессектрису развернутого угла, и бессектрису каждого из полученых углов(найти виличины этих углов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектриса делит угол пополам. Если провести биссектрису развёрнутого угла, то получившиеся углы будут по 90°. Если провести биссектрисы углов 90°, то получившиеся углы будут по 45°
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