ПОЖАЛУЙСТА, ДОРОГИЕ!! ПОМОГИТЕ. КУБАНОВЕДЕНИЕ. СРОЧНО!!!! О ЛАГЕРЕ ОРЛЁНОК И ЕГО ЛАГ??РЯХ ДОКЛАД. РЕБЯТА ПЛИЗ

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Всероссийский детский центр «Орлёнок» — федеральное государственное бюджетноеобразовательное учреждение, крупнейшее в современной России из федеральныхучреждений отдыха и оздоровления детей, которое ежегодно принимает около 20 тысяч мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 16 лет. Расположен рядом с посёлками Новомихайловским и ПляхоТуапсинского района Краснодарского края.За 50 лет в «Орленке» сложились свои законы и традиции, основанные на идеалах Красоты, Добра и Справедливости. Жизнь «oрлят» построена на доверии и искренности, понимании и поддержке, сотворчестве, сотрудничестве, понимании, бережном отношении к Человеку и окружающему миру. Каждый, приезжающий в «Орленок» ребёнок или взрослый принимает эти законы, живёт по ним, а уезжая из Центра переносит их в большую жизнь. Традиция доброго отношения к песне — На сборе, у вечернего костра или перед началом общего дела, в походе или по дороге в школу орлята поют любимые песни о своем лагере, друзьях, море и звездах. Песню в «Орленке» берегут, относятся к ней, как другу и бережно передают из поколения в поколение. Ведь орлятская песня — это дар, подарок от известного композитора, любимого вожатого или юного орленка.