напиши комплименты порадуйте глаз 40 баллов Х)))))))
Литература
напиши комплименты порадуйте глаз 40 баллов Х)))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты красивый(ая), ты ласковая(ый), Ты нежный(ая).
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