Помогите пожалуйста! Отдаю 20 баллов

Гость: Гость:

9)1-Г 2-А 3-Б 4-В 10)2 11)Пирамида Хеопса, Висячие сады Семирамиды, Храм Артемиды в Эфесе, Статуя Зевса в Олимпии, Мавзолей в Галикарнасе,Колосс Родосский, Александрийский маяк. Все они из античности. 12)2 13)1 14)....