Помогите пожалуйста! Отдаю 20 баллов
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Помогите пожалуйста! Отдаю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
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9)1-Г 2-А 3-Б 4-В 10)2 11)Пирамида Хеопса, Висячие сады Семирамиды, Храм Артемиды в Эфесе, Статуя Зевса в Олимпии, Мавзолей в Галикарнасе,Колосс Родосский, Александрийский маяк. Все они из античности. 12)2 13)1 14)....
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