Помогите пожалуйста! Отдаю 20 баллов

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Помогите пожалуйста! Отдаю 20 баллов
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Ответ(ы) на вопрос:
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9)1-Г    2-А    3-Б    4-В 10)2 11)Пирамида Хеопса,  Висячие сады Семирамиды,  Храм Артемиды в Эфесе,  Статуя Зевса в Олимпии,  Мавзолей в Галикарнасе,Колосс Родосский,  Александрийский маяк. Все они из античности. 12)2 13)1 14)....
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