Найдите ускорение тела массой 0,5 кг под действием двух приложенных сил, если F1=1,5Н,F2=2Н
Физика
Найдите ускорение тела массой 0,5 кг под действием двух приложенных сил, если F1=1,5Н,F2=2Н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=ma a=F/m=F1+F2/m=3,5H/0,5кг=7м/с^2
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