Найдите ускорение тела массой 0,5 кг под действием двух приложенных сил, если F1=1,5Н,F2=2Н

Физика

Найдите ускорение тела массой 0,5 кг под действием двух приложенных сил, если F1=1,5Н,F2=2Н

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