Кем и когда был в виден термин гипертекст

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Кем и когда был в виден термин гипертекст
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Введён  Тедом Нельсоном  в 1965 году для обозначения текста, «который разветвляется как бы сам по себе или выполняет действия по запросу».
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