Помогите пж не могу найти поставил максимальное количество баллов за ответ)
География
Помогите пж не могу найти поставил максимальное количество баллов за ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ф.Магеллан начал своё путешествие выплыв из Португалии, а вот Ф. Дрейк начал путишествие выплыв из Англии. Они доказали чтот земля имеет форуму шара так как они совершили круго светное путишествие
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