495.Радиус первой окружности равен 2 см,а радиус второй окружности 3 см.Расстояние м??жду центрами этих окружностей равно:1)4 см; 2)5 см; 3)8 см.Как расположены эти окружности?Начертите их. Если можете сфоткайте плез или скажи...

Математика

495.Радиус первой окружности равен 2 см,а радиус второй окружности 3 см.Расстояние м??жду центрами этих окружностей равно:1)4 см; 2)5 см; 3)8 см.Как расположены эти окружности?Начертите их. Если можете сфоткайте плез или скажите как решать,желательно рисунок(

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