Площадь пар-ма равна 36 см2 , а его высоты равны 9 см и 12см . Найдите периметр этого па??-ма. Решите пожалуйста. Вообще не шарю в геометрии

Геометрия
Площадь пар-ма равна 36 см2 , а его высоты равны 9 см и 12см . Найдите периметр этого па??-ма. Решите пожалуйста. Вообще не шарю в геометрии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S параллелограмма =ah , где а-сторона Исходя из этого находим стороны 36:9 =4см 36:12=3 см Так как стороны параллелограмма попарно равны и параллельны, то его периметр = (3+4)*2=14 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равен 102 градуса. Найди??е остальные углы.
Ответить
Математика
С Р О Ч Н О!!!!! Даю 20б. Найдите значение выражения: 1 7\9*3 3\8-2 5\6*10\51!!!
Ответить
Физика
Найдите ускорение тела массой 0,5 кг под действием двух приложенных сил, если F1=1,5Н,F2=2Н
Ответить
Другие предметы
Кем и когда был в виден термин гипертекст
Ответить
Русский язык
СРОЧНО СРОЧНО САЖИТЕ МНЕ !!! Упр 142 4 класс пжпжпжпжпжпжпж сразу вам спасибо
Ответить