Площадь пар-ма равна 36 см2 , а его высоты равны 9 см и 12см . Найдите периметр этого па??-ма. Решите пожалуйста. Вообще не шарю в геометрии
Геометрия
Площадь пар-ма равна 36 см2 , а его высоты равны 9 см и 12см . Найдите периметр этого па??-ма. Решите пожалуйста. Вообще не шарю в геометрии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S параллелограмма =ah , где а-сторона Исходя из этого находим стороны 36:9 =4см 36:12=3 см Так как стороны параллелограмма попарно равны и параллельны, то его периметр = (3+4)*2=14 см
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