Два шарика,массы которых 30г и 15г, движутся с одинаковой скоростью 3м/с навстречу одна другой. С какими скоростями они разлетятся после абсолютно упругого центрального удара
Физика
Два шарика,массы которых 30г и 15г, движутся с одинаковой скоростью 3м/с навстречу одна другой. С какими скоростями они разлетятся после абсолютно упругого центрального удара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1=30г=0.03 кг m2=50г=0.05 кг v1=5 м/с v2=4 м/с v1↑↓v2 найти v12 решение p1=m1v1=0.03*5=0.15 p2=m2v2=0.05*4=0.20 p2>p1 p2-p1=p=(m1+m2)v12 v12=(p2-p1)/(m1+m2)=(0.20-0.15)/(0.03+0.05)=0,625 м/с ответ 0,625 м/с
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