Два шарика,массы которых 30г и 15г, движутся с одинаковой скоростью 3м/с навстречу одна другой. С какими скоростями они разлетятся после абсолютно упругого центрального удара

Физика

Два шарика,массы которых 30г и 15г, движутся с одинаковой скоростью 3м/с навстречу одна другой. С какими скоростями они разлетятся после абсолютно упругого центрального удара

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