Напишите уравнения электролитической диссоциации следующих веществ хлорида маг??ия карбоната калия нитрат железа III гидроксид натрия азотная кислота
Химия
Напишите уравнения электролитической диссоциации следующих веществ хлорида маг??ия карбоната калия нитрат железа III гидроксид натрия азотная кислота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaOH=Na(+)+OH(-) HNO3=H(+)+NO3(-) MgCl2=Mg(2+)+2Cl(-) K2CO3=2K(+)+CO3(2-) Fe(NO3)3=Fe(3+)+3NO3(-)
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