Напишите уравнения электролитической диссоциации следующих веществ хлорида маг??ия карбоната калия нитрат железа III гидроксид натрия азотная кислота

Химия
Напишите уравнения электролитической диссоциации следующих веществ хлорида маг??ия карбоната калия нитрат железа III гидроксид натрия азотная кислота
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaOH=Na(+)+OH(-) HNO3=H(+)+NO3(-) MgCl2=Mg(2+)+2Cl(-) K2CO3=2K(+)+CO3(2-) Fe(NO3)3=Fe(3+)+3NO3(-)
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