А(2а+3)= 3х(х²-4х+3)= 3с²-(-2с в четвертому степені +с²+3)= (-3n²+2n)помножити 2n= (2a²-2a-5)помн??жити (-3а)= перемножте вирази, спростьть вираз с(с²+3с)-3с²= -5х(х²+3Х-4)-20Х= 2а(3а-4в)+8ав-2а³= -4ав+2а(2в+3)-6а+ по...
Математика
А(2а+3)= 3х(х²-4х+3)= 3с²-(-2с в четвертому степені +с²+3)= (-3n²+2n)помножити 2n= (2a²-2a-5)помн??жити (-3а)= перемножте вирази, спростьть вираз с(с²+3с)-3с²= -5х(х²+3Х-4)-20Х= 2а(3а-4в)+8ав-2а³= -4ав+2а(2в+3)-6а+ поможіть
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