Із 200кг чайного листа одержали 8кг чаю. Скільки відсотків своєї маси втрачає чайни?? лист у процесі сушіння.
Математика
Із 200кг чайного листа одержали 8кг чаю. Скільки відсотків своєї маси втрачає чайни?? лист у процесі сушіння.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 кг - 100% 8 кг -х% х=800/200=4% Отже, лист втрачає 96% своєї маси
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