Помогите. В романе "Дубровский", отношения Маши и Дубровского какие? Для сочинен??я нужно Или.. Дубровский герой или разбойник?Почему вы так считаете?
Литература
Помогите. В романе "Дубровский", отношения Маши и Дубровского какие? Для сочинен??я нужно Или.. Дубровский герой или разбойник?Почему вы так считаете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша и Дубровский влюблены друг в друга,но они не могут без вместе из-за того,что отец Дубровского и отнц Маши стали врагами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Із 200кг чайного листа одержали 8кг чаю. Скільки відсотків своєї маси втрачає чайни?? лист у процесі сушіння.
Математика
Химия
Напишите уравнения электролитической диссоциации следующих веществ хлорида маг??ия карбоната калия нитрат железа III гидроксид натрия аз...