Помогите. В романе "Дубровский", отношения Маши и Дубровского какие? Для сочинен??я нужно Или.. Дубровский герой или разбойник?Почему вы так считаете?

Литература
Помогите. В романе "Дубровский", отношения Маши и Дубровского какие? Для сочинен??я нужно Или.. Дубровский герой или разбойник?Почему вы так считаете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша и Дубровский влюблены друг в друга,но они не могут без вместе из-за того,что отец Дубровского и отнц Маши стали врагами
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