Помогите. В романе "Дубровский", отношения Маши и Дубровского какие? Для сочинен??я нужно Или.. Дубровский герой или разбойник?Почему вы так считаете?

Литература

Помогите. В романе "Дубровский", отношения Маши и Дубровского какие? Для сочинен??я нужно Или.. Дубровский герой или разбойник?Почему вы так считаете?

Автор: Гость