32x-31x-x=0 решите уравнения

Математика
32x-31x-x=0 решите уравнения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32-х) =(45+39):6  32-х=14  х=32-14  х=1  2)275+80/у=70*4=280  80/у=280-275=5  у=80:5  у=посчитай сам)))                                                                                         вроде так
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