32x-31x-x=0 решите уравнения
Математика
32x-31x-x=0 решите уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32-х) =(45+39):6 32-х=14 х=32-14 х=1 2)275+80/у=70*4=280 80/у=280-275=5 у=80:5 у=посчитай сам))) вроде так
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