Напишите, пожалуйста, вывод (чему научила эта книга) про книгу "Витя Малеев в школе и дома".

Литература
Напишите, пожалуйста, вывод (чему научила эта книга) про книгу "Витя Малеев в школе и дома".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта книга учит нас, что надо учиться, а не валять дурака! Ведь знания полученные в школе пригодятся нам в будущем.
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