Помогите решить номер 356 1-2

Математика
Помогите решить номер 356 1-2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну в 1    1 2_   1 в 2    4 2_   5
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