Сочинить маленький рассказ на тему остаться у разбитого карыта
Литература
Сочинить маленький рассказ на тему остаться у разбитого карыта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Литературных примеров на тему “остаться у разбитого корыта” достаточно. Вспомните хотя бы “Сказку о рыбаке и рыбке” Пушкина. У разбитого корыта остались медвежата, что не поделили сыр, девочка из рассказа “Дудочка и кувшинчик”, ленивые мачехины дочки из народных сказок (“Морозко”, “Маша и медведь”).
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