Гамлет 1 Почему из беспечного юноши, он превратился в страдающего философа? 2.Как возникла мысль представится сумасшедшим? 3.Какой путь выбирает Гамлет? 4. Какое трагическое событие повлекло за собой решение Гамлета?
Литература
Гамлет 1 Почему из беспечного юноши, он превратился в страдающего философа? 2.Как возникла мысль представится сумасшедшим? 3.Какой путь выбирает Гамлет? 4. Какое трагическое событие повлекло за собой решение Гамлета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) он узнал что его мать и дядя убили его отца, он очень страдал т. к. он не мог ничего сделать своей матери.
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