" Революция цен" в Европе была вызвана наплывом колоссального количества золота и серебра из: а) Африки. б)Америки. в)Азии. г)Австралии В 16 веке в горном деле с помощью ворота : а)взрывали и выводили из шахт руду б)прив...

История

" Революция цен" в Европе была вызвана наплывом колоссального количества золота и серебра из: а) Африки. б)Америки. в)Азии. г)Австралии В 16 веке в горном деле с помощью ворота : а)взрывали и выводили из шахт руду б)приводили в движение тяжёлый молот в)поднимали и дробили руду г) приводили в движение тяжёлый пресс Помогите пожалуйста. (7 класс тест по теме " Европа и мир в начале Нового времени . 1 вариант " )

Автор: Гость