Помогите решить задачу : Во дворе куры и ягнята.Ягнят в 3 раза меньше ,чем кур.Колличество ног у кур и ягнят равно 40.Сколько кур и сколько ягнят во дворе ?

Математика
Помогите решить задачу : Во дворе куры и ягнята.Ягнят в 3 раза меньше ,чем кур.Колличество ног у кур и ягнят равно 40.Сколько кур и сколько ягнят во дворе ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ягнят в 3 раза меньше, чем кур.Пусть x - ягнят3x - курКоличество ног кур и ягнят равно 40 x*4+(3x)*2=40  x=4  (ягнят)3x=3*4=12  (кур)Ответ: 4 ягненка и 12 кур.

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