Помогите решить задачу : Во дворе куры и ягнята.Ягнят в 3 раза меньше ,чем кур.Колличество ног у кур и ягнят равно 40.Сколько кур и сколько ягнят во дворе ?

Математика

Помогите решить задачу : Во дворе куры и ягнята.Ягнят в 3 раза меньше ,чем кур.Колличество ног у кур и ягнят равно 40.Сколько кур и сколько ягнят во дворе ?

Автор: Гость