ПОМОГИТЕ решить 4 и 5 ПОЖАЛУЙСТА!!)
Математика
ПОМОГИТЕ решить 4 и 5 ПОЖАЛУЙСТА!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обозначим основания трапеции АВСД через а и b, высоту через h и диогонали через d1 и d2. основание высоты делит большее основание а на два отрезка х и у. применив дважды теорему пифагора имеем (b+x)=(d1^2-h^2)^1/2, (a-x)=(d2^2-h^2)^1/2, сложим их и получаем (a+b)=(d1^2-h^2)^1/2+(d2^2-h^2)^1/2 (1). площадь трапеции S=(a+b)h/2, подставляем сюда (1) и задача решена.
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