Мост через реку стоит на 15 опорах, обозначим их буквами латинского алфавита от А д?? О. Необходимо произвести ремонт опор моста, при разработке проекта ремонта была определена стоимость ремонта каждой опоры. Опора: A, B, C, ...

Информатика

Мост через реку стоит на 15 опорах, обозначим их буквами латинского алфавита от А д?? О. Необходимо произвести ремонт опор моста, при разработке проекта ремонта была определена стоимость ремонта каждой опоры. Опора: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O стоимость ремонта: 10, 5, 20, 10, 30, 40, 30, 30, 30, 50, 100, 2, 10, 3, 20 (цифры стоят по порядку, соответствуют порядку букв - A-10 и т.д.) Для того, чтобы мост был надежным, можно отремонтировать только часть опор, но с соблюдением следующих условий: 1. Крайние опоры (А и О) должны быть отремонтированы. 2. Не должно остаться двух стоящих рядом неотремонтированных опор. Составьте план ремонта моста, при котором мост будет надежным, то есть будут выполнены перечисленные выше условия,а стоимость ремонта будет минимальной. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! ЗАВТРА СДАВАТЬ РАБОТУ!!!

Автор: Гость