Гл.7 Пугачев в крепости (письменно ),гл.8 Первая Встреча (письменно) беседа Гринева с Пугачевым и их позиция;
Литература
Гл.7 Пугачев в крепости (письменно ),гл.8 Первая Встреча (письменно) беседа Гринева с Пугачевым и их позиция;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это капитанская дочь? Если она, то могу помочь))))
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