Гл.7 Пугачев в крепости (письменно ),гл.8 Первая Встреча (письменно) беседа Гринева с Пугачевым и их позиция;

Литература

Гл.7 Пугачев в крепости (письменно ),гл.8 Первая Встреча (письменно) беседа Гринева с Пугачевым и их позиция;

Автор: Гость