Решение уравнения а)(x+27)-12=42 б)115-(35+y)=39 заранее спасибо большое!!!
Математика
Решение уравнения а)(x+27)-12=42 б)115-(35+y)=39 заранее спасибо большое!!!
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