Arcsin0+arcsin1+arcsin (-1)=? ctg (arccos1+2arctg (-корень из 3/3)=? sin^2 (arctg1/корень из 3 +arccos1/2)=? ОТВЕТ В ГР??ДУСАХ

Алгебра

Arcsin0+arcsin1+arcsin (-1)=? ctg (arccos1+2arctg (-корень из 3/3)=? sin^2 (arctg1/корень из 3 +arccos1/2)=? ОТВЕТ В ГР??ДУСАХ

Автор: Гость