Подобрать из художественных текстов 10 предложений с разными видами связи
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Подобрать из художественных текстов 10 предложений с разными видами связи
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Гость:
Надеюсь это сойдет!!!!
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