Одноатомному газу,количеством 8 моль,передано количество теплоты 150кдж.При этом г??з выполнил работу 0.05мдж.На сколько изменилась температура тела?
Физика
Одноатомному газу,количеством 8 моль,передано количество теплоты 150кдж.При этом г??з выполнил работу 0.05мдж.На сколько изменилась температура тела?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=8 моль Q=1.5*10^5 Дж А=0,5*10^5 Дж ΔT=?ΔU=Q-A ΔU=(3/2)*v*R*ΔTΔT=2*(Q-A)/(3*v*R)=2*(1.5-0.5)*10^5/(3*8*8.31)=1003 K======================
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