Арифметическая прогрессия (an) задана условиями a1=5, an+1=a+12. Найдите сумму первых 9 её членов.
Алгебра
Арифметическая прогрессия (an) задана условиями a1=5, an+1=a+12. Найдите сумму первых 9 её членов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А(1)=5 а(2)=5+12=17 d=12 а(9)=а(1)+8d a(9)=5+8*17=141 S(9)=(a(1)+a(9))/2*9 S(9)=(5+141)/2*9=73*9=657
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