The best things I,ve learnt this year . Помогите пожалуйста !!!!!

Английский язык
The best things I,ve learnt this year . Помогите пожалуйста !!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что именно нужно сделать? Перевод этой фразы : Лучшие вещи,которые я выучил(а) в этом году. Видимо нужно написать какое-то сочинение...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для ремонта квартиры купили 10 банок краски 7 банок исрасходовали.сколько банок кр??ски осталось на сколько больше банок краски исрасходовали чем о...
Ответить
Математика
Сколько в числе 215793 дециметров
Ответить
Математика
При пересечении двух линий из полученных углов один в 3 раза больше второго. Найди??е величину этих углов( заранее спасибо)
Ответить
Математика
Для ремонта квартиры купили 10 банок краски 7 банок исрасходовали.сколько банок кр??ски осталось на сколько больше банок краски исрасходовали чем о...
Ответить
Математика
Вычислите (4,35-(4/45+5/18):4,4):0,32. (20-0,68):8,05+2 2/45
Ответить