The best things I,ve learnt this year . Помогите пожалуйста !!!!!
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The best things I,ve learnt this year . Помогите пожалуйста !!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что именно нужно сделать? Перевод этой фразы : Лучшие вещи,которые я выучил(а) в этом году. Видимо нужно написать какое-то сочинение...
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