При пересечении двух линий из полученных углов один в 3 раза больше второго. Найди??е величину этих углов( заранее спасибо)
Математика
При пересечении двух линий из полученных углов один в 3 раза больше второго. Найди??е величину этих углов( заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первый угол x (икс),тогда второй 3х. Сумма смежных углов 180°, тогда складываем уравнение
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