При пересечении двух линий из полученных углов один в 3 раза больше второго. Найди??е величину этих углов( заранее спасибо)

Математика

При пересечении двух линий из полученных углов один в 3 раза больше второго. Найди??е величину этих углов( заранее спасибо)

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