Сочинение на тему ,,Почему наш город должен быть чистым ?"

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Представьте , если бы люди жили в грязном городе, что бы это за жизнь была, чистоту мы должны поддерживать не только для себя, но и для животных, для растений, ведь часто, от мусора оставшегося в лесу, могут случаться пожары, тем самым выгорают леса и наша природа гибнет. Люди в первую очередь должны думать не только о себе, но и о других, ведь мы сами строим своё будущее. Берегите природу!