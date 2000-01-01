Вычислите (4,35-(4/45+5/18):4,4):0,32. (20-0,68):8,05+2 2/45
Математика
Вычислите (4,35-(4/45+5/18):4,4):0,32. (20-0,68):8,05+2 2/45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4,35-(4/45+5/18):4,4):0,32 1) 4/45+5/18 = (4*18 +5*45) \810 = (72+225)/810 = 297\810 = 99\270 = 11\30 2) 11\30 : 44\10 = 11\30 * 10\44 = 11*10 \ 30*44 = 1\12 3) 4,35 – 1\12 = 435\100 -1\12 = 87\20-1\12 = (87*12 – 20)\240 =1024 \ 240 = 256\60 = 64\15 4) 64\15 : 0,32 = 64\15 : 32\100 = 64\15* 100\32 = 64*100\15*32 = 2*20\3 =40\3 = 13 1\3 (20-0,68):8,05+2 2/45 1) 20-0,68 = 19,32 2) 2)19,32 :8,05 = 1932\100 : 805\100 = 1932\100 *100\8,05 = 1932\805 =2,4 3) 3)2,4 + 2 2\45 =24\10 + 92\45 = (24*45 +92*10 ) \450 = (1080 + 920)\450 = 2000\450 = 200\45 = 40\9 = 4 4\9
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