Архаизмы к словам челка, устный , наперсток, очки,Ведьма, медведь, лягушка, боровик и колобок
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Архаизмы к словам челка, устный , наперсток, очки,Ведьма, медведь, лягушка, боровик и колобок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чело,уста,перст,очи,узы,ведать,мед ведать... Челка - чело напересток - перст устный - уст очки - очи ведьма - ведать медведь - мед ведать лягушка - ляга-нога боровик - бор-лес колобок - колоб-круглый хлебец
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