Стихи на др . имя ксюша дружим большой компанией дружим с детства . напишите пож ст??хи сочините оч прошу скоро ее др

Другие предметы
Стихи на др . имя ксюша дружим большой компанией дружим с детства . напишите пож ст??хи сочините оч прошу скоро ее др
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ксюша... Я тебя хочу поздравить, и не много пожелать, чтобы сбылись все желанья, и все то что зажелала)) как то так^^
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
ПЕРЕВЕДИТЕ МНЕ СРОЧНО ВСЕГО ЛИШЬ МАЛЕНЬКИЙ ТЕКСТ. Переведите маленький текст. Срочно <3 Соғым сою – қазақ халқының салты. Бұл – әр жыл сайын...
Ответить
Литература
Как подгатовиться к контрольной работе по произведению Дубровский
Ответить
Литература
Сказки в которых герои добродетельны
Ответить
Алгебра
Известно, что m+3n/n=2. найдите значение выражений 1)m/n 2)m-5n/m
Ответить
Математика
Приведите дроби к одному из знаменателей 10,100 или 1000 и запишите соответствующие десятичные дроби: <br /> г)3/2,<br /> 9/4,<br ...
Ответить