Стихи на др . имя ксюша дружим большой компанией дружим с детства . напишите пож ст??хи сочините оч прошу скоро ее др
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Стихи на др . имя ксюша дружим большой компанией дружим с детства . напишите пож ст??хи сочините оч прошу скоро ее др
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ксюша... Я тебя хочу поздравить, и не много пожелать, чтобы сбылись все желанья, и все то что зажелала)) как то так^^
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